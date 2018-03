Campionati pattinaggio corsa, Pescara saluta gli atleti

SPORT. PESCARA. Ieri si sono conclusi i Campionati Italiani indoor di pattinaggio corsa, tenutisi a Pescara a partire da venerdì 24 presso il pattinodromo comunale ex Gesuiti.

I pattinatori delle cinque categorie in gara femminili e maschili (dai 12 anni dei Ragazzi 1 ai 19 ed oltre dei Seniores, passando per Ragazzi 2, Allievi e Juniores) si sono sfidati nelle specialità sprint 2 giri ed 1 giro crono ad atleti contrapposti, nelle specialità di mezzo fondo 1500 e 3000 in linea, nelle specialità di fondo inseguimento a squadre, 5000 punti e 10000 punti/eliminazione. In riferimento ai successi sportivi 'made in Abruzzo', sugli scudi la pescarese Laura Brandolini del Dopo Lavoro Ferroviario Pescara, medaglia d'oro nella categoria 5000 punti Juniores e d’argento nella 10000 punti/eliminazione, così come Beatrice Fausti, atleta della Rolling Pattinatori Bosica Martinsicuro, oro nei 3000 in linea categoria Ragazzi 2.