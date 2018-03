Prende fuoco canna fumaria, salvati due anziani a Spoltore

CRONACA. SPOLTORE. Ieri sera, alle 19 circa, una pattuglia di Carabinieri transitando presso la frazione Villa Santa Maria, ha notato sprigionarsi dalla canna fumaria di un’abitazione alte fiamme.

Insospettiti dalla presenza di luci accese all’interno della casa e non avendo avuto risposta dopo aver suonato ripetutamente al campanello, i militari hanno forzato la porta e, una volta all’interno hanno trovato due anziani ottantenni che, nonostante la presenza di fumo, non si erano accorti di quanto stava accadendo, in lieve stato confusionale. Subito portati all’esterno, gli anziani hanno rifiutato le cure mediche, chiedendo di poter rientrare il prima possibile nella loro abitazione. Le fiamme, spente poi dai militari con l’ausilio dei Vigili del Fuoco di Pescara, si erano sviluppate all’interno della canna fumaria verosimilmente a causa di una cattiva combustione del camino.