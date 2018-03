Terremoto, riconoscimenti ai giornalisti Caporale e Senepa

CRONACA. PESCARA. Si è svolto domenica mattina il primo congresso dell’associazione Espressione Libre. L’incontro è servito a eleggere il nuovo quadro direttivo.

Riconfermato il presidente Fabio Rosica, che sarà affiancato dai due vice presidenti Antonio Mancini e Liliana Centofanti. Il giovane studente Michele D’Amico è stato eletto responsabile Università, Chiara Spina responsabile della comunicazione, mentre il teramano Stefano Di Romualdo è il nuovo tesoriere. Il presidente ha poi nominato Emanuele Mancinelli come presidente del collegio dei probiviri composto anche da Francesco D’Alessio ed Enrico Busiello, e Sante Mastandrea e Gabriella Chiulli rispettivamente revisore dei conti e sua supplente.

Nel corso della mattinata sono stati premiati due giornalisti abruzzesi ai quali Espressione Libre ha voluto dare un particolare riconoscimento «per l’impegno e il coraggio profusi nel nome della libertà di informazione, in particolar modo sulla questione del terremoto aquilano». Si tratta di Giuseppe Caporale, giornalista di Repubblica e autore del libro “L’Aquila non è Kabul” e del docufilm inchiesta “Colpa Nostra”, e della giornalista del Tg3 regionale Daniela Senepa.