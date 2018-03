Poliziotto libero dal servizio sventa furto al bancomat

BREVI. TERAMO. Alle ore 22.00 di ieri sera, il Comandante del Distaccamento di Polizia Stradale di Giulianova dopo aver terminato la propria attività di servizio nel transitare sulla SS 80, per fare rientro alla propria abitazione, in località Colleranesco a notato, all’interno di un’area adibita ad autolavaggio, un giovane che, con atteggiamento sospetto, armeggiava sul raccoglitore di banconote.

Dopo essersi fermato ha cercato di raggiungere il giovane che ha tentato la fuga verso i campi.

Raggiunto il giovane è uscito allo scoperto e portato in caserma.

E’ stato arrestato così ieri Massimo Mannino, 27enne di Silvi, per tentato furto.

E’ stato rinvenuto, nei pressi del raccoglitore di banconote, il cacciavite utilizzato per il tentativo di scasso.