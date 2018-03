Calcio a 5. L'AcquaSapone Fiderma pareggia 2-2 sul campo del Putignano

SPORT. PUTIGNANO. Un punto pesantissimo ieri sera nell’anticipo per i nerazzurri dell’AcquaeSapone Fiderma: a Putignano la squadra di Bellarte rimonta con il cuore il 2 a 0 dei pugliesi del primo tempo e strappa un 2 a 2 che tiene la diretta rivale per i play off a distanza di sicurezza (e in svantaggio negli scontri diretti).



La condizione fisica e mentale degli angolani, frutto del lavoro quotidiano dello staff, fa la differenza e si dimostra più forte anche dell’ambiente infuocato del palazzetto barese. Zanchetta e Marcelinho gli eroi di giornata che firmano la remuntada clamorosa, ma meritata.

L’ottavo posto quindi rimane nelle mani degli angolani, che mercoledì prossimo in casa sfidano (alle 20) l’Asti nell’antipasto dei quarti di finale di Coppa Italia.

TABELLINO

SPORT FIVE PUTIGNANO: Sant’Ana, Silveira, Rotondo, Fininho, Leggiero; Pagliarulo, Bruno, Sciannamblo, Detomaso, Lattarulo, Menini, Gigante. All. Cavenaghi.

ACQUASAPONE FIDERMA: Zaramello, Coco Schmitt, Marcelinho, Ferreira, Zanchetta; Sferrella, Montefalcone, Del Pizzo, Giansante, Caetano, Tottone, Hector. All. Bellarte.

ARBITRI: Gullà (Siena) e Filippini (Roma). Crono: Farinola (Molfetta).

RETI: nel pt 3’19’’ Fininho (P), 11’46’’ Rotondo (P); nel st 4’54’’ Zanchetta (A), 17’47’’ Marcelinho (A).

NOTE: ammoniti Menini, Leggiero, Bruno (P), Zaramello, Marcelinho (A).