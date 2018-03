Pregiudicato deruba il suo avvocato. Arrestato dalla polizia

CRONACA. PESCARA. Questa mattina, la Squadra Mobile della Questura di Pescara ha dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare di sottoposizione agli arresti domiciliari, per il reato di furto aggravato, emessa dal Gip di Pescara Luca De Ninis su richiesta del pm Paolo Pompa, nei confronti di un pregiudicato pescarese, Giorgio Tassoni, 36 anni.

L’uomo è accusato di aver sottratto tre computer dallo studio del suo avvocato di fiducia, peraltro ubicato a due passi dal Tribunale. Ad incastrarlo sono state le impronte digitali lasciate sul passamano del balcone dell’ufficio. Tassoni, infatti, qualche giorno prima del furto, avvenuto lo scorso mese di settembre, si era recato dal suo difensore per un consulenza legale relativo ad una delle tante vicende che lo vedono indagato. In quell’occasione è verosimilmente maturato il proposito di commettere il delitto dato che, a distanza di soli cinque giorni, si è verificato il furto. In occasione del sopralluogo, infatti, la polizia scientifica aveva accertato che il ladro si era introdotto nello studio passando da una porta finestra posta al primo piano e lasciata aperta a causa del gran caldo. Tassoni ha ovviamente nominato un nuovo legale di fiducia.