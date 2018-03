Annullato il concerto di Daniele Silvestri a Lanciano

Data cancellata, annunciano gli organizzatori

BREVE. LANCIANO. Il concerto di Daniele Silvestri e Pino Marino previsto per sabato 25 febbraio al Palasport di Lanciano è stato annullato «per improvvisi problemi di natura tecnico organizzativa».

«Ringraziamo l'artista e il suo staff», dicono i rappresentanti di Onde sonore Festival, «che fino all'ultimo hanno dimostrato la loro disponibilità e l'amministrazione comunale di Lanciano che in tutti i modi, in accordo con l'Associazione ImmagineArte, ha cercato soluzioni alternative. Ringraziamo anche quanti si sono spesi per la promozione e l’organizzazione dell'evento in questi mesi. Siamo molto dispiaciuti di dover annullare un evento tanto atteso e con un ottimo riscontro di pubblico. Ci auguriamo di poter trovare eventuali soluzioni per proporre lo spettacolo in futuro».