Tir si ribalta sull’A14. Camionista illeso

VASTO. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Vasto sud e Termoli, verso Bari, è stato chiuso il tratto a causa di un camion che si è ribaltato.

L’incidente, fa sapere Autostrade per l’Italia, è avvenuto alle ore 5 e 30. Il camion, per motivi ancora da accertare si è ribaltato e ha ostruito l'intera carreggiata, all'altezza del chilometro 459. Non sarebbero coinvolti altri mezzi.Il conducente è stato subito soccorso, secondo le prime informazioni sarebbe illeso ma è stato comunque ricoverato per accertamenti all'ospedale San Timoteo di Termoli.Chi è diretto a Bari, deve uscire a Vasto sud, dove si è formato 1 chilometro di coda che interessa il tratto Vasto nord-Vasto sud, e, attraverso la Statale 16 adriatica, rientrare in autostrada al casello di Termoli. Sul luogo dell'evento sono presenti tutti i mezzi di soccorso e si sta predisponendo uno scambio di carreggiata.