A Silvi arriva Nicola Orsini: è il nuovo assessore

«Rivoluzionerò Silvi», Così si esprime Nicola Orsini all'esordio della sua nuova carica da Assessore delegato al commercio, S.U.A.P. e viabilità.

Dopo più di due anni passati come consigliere di maggioranza, che lo hanno visto ricoprire il ruolo di consigliere delegato al commercio e viabilità, Orsini si è guadagnato un posto in Giunta, ed è pronto a dare il suo contributo all’Amministrazione Vallescura. Ha annunciato di rivoluzionare Silvi, a cominciare dagli orari in cui è possibile fare musica consentendo agli operatori turistici un margine di elasticità superiore rispetto agli scorsi anni.