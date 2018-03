Fondi Fas. Chiodi: «la Corte dei Conti ha dato il via libera»

CRONACA. ABRUZZO. La Corte dei Conti ha registrato, in via definitiva, l'attribuzione dei fondi Fas all'Abruzzo. L’Abruzzo può così disporre realmente di 607 milioni di euro di risorse.

Lo ha comunicato, questa mattina, in Consiglio regionale, il presidente della Regione, Gianni Chiodi. «Una notizia di straordinaria importanza - ha proseguito Chiodi - che, una volta per tutte, finisce anche per spazzare via sia l'ingiustificato allarmismo che le funeree previsioni che sono stati fatti circa fantomatici ritardi della Regione o addirittura e su improbabili bocciature dell'intero Piano Fas da parte del Governo. Ora attenderemo una decina di giorni - ha spiegato il Presidente - per la registrazione al Cipe e poi potremo essere finalmente operativi. A tal proposito, i nostri uffici si sono già attivati e stanno lavorando alacremente».