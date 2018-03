Cda Saga, cercasi un rappresentante per il Comune di Pescara

CRONACA. PESCARA. Potranno essere presentate entro il prossimo 22 febbraio le candidature per la nomina di un componente all’interno del Consiglio d’amministrazione della Saga, la Società abruzzese gestione aeroporto, in rappresentanza del Comune di Pescara.

Tra i requisiti richiesti ci sono l’esperienza tecnico-amministrativa, come il titolo di studio e le esperienze maturate, e il non aver rivestito, negli ultimi tre anni, alcuna carica amministrativa, compresa quella del consigliere comunale o provinciale. Le istanze dovranno essere inviate alla Segreteria generale del Comune di Pescara. Lo ha ufficializzato il sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia ricordando la scadenza del bando fissata per mercoledì prossimo, 22 febbraio.