Statuto avvocatura, camere penali a confronto con la politica

CRONACA. LANCIANO. Il prossimo 24 febbraio presso il Palazzo degli Studi di Lanciano, alle ore 10,00, gli avvocati penalisti d’Abruzzo terranno un incontro-dibattito con la stampa dal titolo “Le Camere Penali d’Abruzzo a confronto con la politica per ragionare sullo statuto dell’Avvocatura”, per spiegare le ragioni per le quali hanno deciso di astenersi dalle udienze nei giorni 23 e 24 febbraio prossimi.

Una protesta, fanno sapere, che scaturisce dagli interventi legislativi sulla professione forense degli ultimi mesi, che pongono in pericolo il diritto dei cittadini di essere assistiti da avvocati realmente indipendenti, forti, preparati e liberi. Un’astensione dalle udienze proclamata, spiegano ancora, non a difesa di interessi corporativi, bensì a difesa dei valori di autonomia, indipendenza e qualificazione professionale dell’avvocato, quali strumenti indispensabili per le garanzie del cittadino, in particolare del settore penale. Agli interventi dei rappresentanti della politica si alterneranno quelli degli avvocati delle Camere Penali.