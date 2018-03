CRONACA. PESCARA. Niente fialette maleodoranti, uova e spray urticanti domani, giorno di Carnevale, martedì 21 febbraio, su tutto il territorio comunale di Pescara: anche per il martedì grasso sarà infatti in vigore l’ordinanza firmata dal sindaco Luigi Albore Mascia per consentire a tutti di divertirsi in piazza nel giorno delle maschere senza fastidi né il rischio di incidenti.







Per coloro che violeranno il divieto ci saranno multe sino a 500 euro