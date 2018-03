Ricostruzione: Chiesa di Onna, pronto il progetto definitivo

RICOSTRUZIONE. L'AQUILA. Nel corso di un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi a Roma tra progettisti italiani (indicati dalla Curia) e tecnici tedeschi, espressamente invitati dal Governo tedesco, che ha finanziato i lavori di recupero, sono stati chiariti tutti gli aspetti tecnico-ammi



RICOSTRUZIONE. L'AQUILA. Nel corso di un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi a Roma tra progettisti italiani (indicati dalla Curia) e tecnici tedeschi, espressamente invitati dal Governo tedesco, che ha finanziato i lavori di recupero, sono stati chiariti tutti gli aspetti tecnico-amministrativi relativi al progetto per la chiesa di San Pietro Apostolo ad Onna. La Curia dell’Aquila ha infatti approvato la seconda soluzione progettuale proposta dalla Struttura commissariale (la prima, ritenuta invasiva dalla commissione diocesana, era stata proposta nel luglio 2011 ed era basata su un sistema di consolidamento e ricostruzione di tipo “tradizionale”, integrato però da isolatori sismici in grado di garantire, per l’edificio ecclesiastico, un grado maggiore di sicurezza). Il progetto definitivo potrà essere illustrato ai cittadini della frazione aquilana non appena la Curia avrà fissato l’incontro.