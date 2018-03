Continua a perseguitare l’ex dai domiciliari: finisce in carcere

CRONACA. LANCIANO. Nonostante fosse agli arresti domiciliari poiché aveva ormai reso impossibile la vita di una 42enne di Lanciano continuava a tormentarla.



Lui non riusciva a rassegnarsi al termine di una relazione sentimentale e sebbene gli fosse stato imposto dall’Autorità giudiziaria di non poter comunicare con qualsiasi mezzo con la dona, al fine di scongiurare la reiterazione delle condotte nei confronti della vittima, si è procurato un telefono continuando il proprio intento persecutorio. Al termine dell’attività investigativa dei Carabinieri di Lanciano, la Procura della Repubblica ha richiesto al Giudice delle indagini preliminari di inasprire la misura cautelare già comminatagli degli arresti domiciliari poiché non più sufficiente a tutelare la vittima. Così, al termine degli accertamenti, si sono aperte le porte del carcere di Villa Stanazzo per A.G. (34enne Lancianese).