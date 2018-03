Scontro frontale auto-tir sul lungomare di Montesilvano

CRONACA. PESCARA. Scontro frontale, oggi pomeriggio, sul lungomare di Montesilvano (Pescara), all'altezza di via Lucania. Una Y 10 grigia si e' scontrata con un tir.

I due mezzi viaggiavano in direzione opposta. Improvvisamente la Y10, condotta da un 66enne di Citta' Sant'Angelo, che si spostava in direzione Montesilvano - Pescara, si e' ritrovata sulla corsia opposta ed e' finita contro il tir. A soccorrere immediatamente il 66enne e' stato il personale della Protezione civile di Montesilvano che stava assistendo con un mezzo di pronto intervento ai lavori di rimozione della neve in strada e ha assistito allo scontro. L'anziano, gravemente ferito e sotto shock, e' stato poi prelevato dal personale del 118 e trasportato in ospedale, a Pescara, dove sono ancora in corso gli accertamenti. Sotto shock anche il conducente del tir. Il traffico e' rimasto bloccato per circa un'ora. La polizia municipale si sta occupando dei rilievi.