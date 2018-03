Piano Urbanistico Sambuceto-Fontanelle, incontro con l’amministrazione pubblica

CRONACA. SAN GIOVANNI TEATINO. Associazioni e cittadini discutono insieme all’amministrazione comunale il piano urbanistico Sambuceto-Fontanelle in un incontro pubblico venerdì alle 16.00.



Un incontro pubblico per presentare a cittadini ed associazioni del territorio i particolari dell’accordo urbanistico siglato con il Comune di Pescara che trasformerà il comparto di Sambuceto e Fontanelle: è quanto si terrà venerdì 17 febbraio alle ore 16.00 presso la sala consiliare del Comune, in cui i protagonisti dello storico patto tra le due amministrazioni (i sindaci, Luciano Marinucci e Luigi Albore Mascia, e gli assessori all’Urbanistica, Alessandro Feragalli e Marcello Antonelli) recepiranno le osservazioni e le proposte dei partecipanti, in uno scambio virtuoso di impressioni e commenti.