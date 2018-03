Formazione, 1,5 milioni dalla Regione

ECONOMIA. ABRUZZO. Sono sette i progetti ammessi a finanziamento per la realizzazione di percorsi di formazione triennali sul territorio regionale.



Disponibile sul sito web della Regione Abruzzo la graduatoria di merito. In particolare la prima e la seconda annualità di ciascun percorso formativo è finanziata con risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mentre la terza annualità, con circa 600mila euro di risorse del P.O. FSE Abruzzo 2007-2013, per un importo complessivo di oltre 1,5 milioni di euro. La ripartizione territoriale, compiuta sulla base dei dati forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, vede i sette percorsi suddivisi su base provinciale: due per la provincia di Chieti, due per quella di Pescara; due per quella di Teramo e uno per quella dell´Aquila.