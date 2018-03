A Chieti il cardinale Walter Kasper

CRONACA. CHIETI. Arriverà domani, 14 febbraio 2012, il cardinale Kasper a Chieti dove in mattinata, dalla ore 10 alle 12.30 guiderà l'incontro mensile dei sacerdoti di Chieti-Vasto nell'Auditorium della Parrocchia dei SS. XII Apostoli a Chieti Scalo (Via Amiterno, 132) sul tema "Il dia





CRONACA. CHIETI. Arriverà domani, 14 febbraio 2012, il cardinale Kasper a Chieti dove in mattinata, dalla ore 10 alle 12.30 guiderà l'incontro mensile dei sacerdoti di Chieti-Vasto nell'Auditorium della Parrocchia dei SS. XII Apostoli a Chieti Scalo (Via Amiterno, 132) sul tema "Il dialogo ecumenico: teologia e pastorale".



Nel pomeriggio, con inizio alle ore 18.00, nell'Aula Magna del Seminario Regionale di Chieti, terrà una conferenza, aperta a tutti, sul tema: "Dialogo sulla Chiesa del Vaticano II: Lumen Gentium e Gaudium et Spes". L'introduzione sarà tenuta dall'Arcivescovo Mons. Bruno Forte.

Il Card. Walter Kasper è Presidente emerito del Pontificio Consiglio per l'unità dei cristiani, autore di opere fondamentali per il rinnovamento della teologia nel post-Concilio.

Grande teologo, il cardinale è un innovatore, uomo di grande apertura e capacità di dialogo.

Nato nel 1933, dottore in teologia, è stato professore di dogmatica a Münster e a Tübingen; dal 1989 al 1999 è stato vescovo della diocesi di Rottenburg-Stuttgart; nel 2001 è stato elevato al cardinalato e fino al 2010 è stato presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani e per i rapporti religiosi con l’ebraismo; è stato membro, tra l’altro, della Congregazione per la dottrina della fede e del Pontificio Consiglio per il dialogo inter-religioso.

Numerosissime le opere teologiche, si è imposto nel panorama mondiale con la sua opera "Gesù il Cristo" (1974).