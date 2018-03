E’ morto don Francesco. Fu parroco per più di 20 anni in Montesilvano Colle

CRONACA. MONTESILVANO. È morto questa mattina, nella sua casa di Montesilvano Colle, don Francesco Nonni, parroco emerito di san Michele Arcangelo



Don Francesco nacque a Castel Madama (Rm) il 25.01.1927. Ordinato sacerdote nel giugno del 1960 come membro della congregazione dei Frati Terziari Cappuccini passò al clero secolare e fu incardinato nella diocesi di Pescara, dall’allora vescovo monsignor Antonio Iannucci, alla fine degli anni ’60. Dopo esser stato parroco di Santa Lucia in frazione Congiunti di Collecorvino, nel 1984 fu trasferito a Montesilvano Colle, rimanendovi titolare fino al 2006. I funerali verranno celebrati – come richiesto nelle sue volontà - domenica 12 febbraio, alle 15.30, nella basilica dei Sette Dolori di Pescara. La camera ardente è invece allestita nella chiesa di San Michele Arcangelo di Montesilvano Colle.