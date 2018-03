LANCIANO. Sabato 11 e Domenica 12 febbraio 2012, l'attenzione del mondo arbitrale abruzzese si concentrerà nella terra dei Frentani dove arbitri ed osservatori regionali di Calcio a 5 operanti nei campionati di serie C1, C2 e Femminile serie C si incontreranno per il Meeting Tecnico di metà campionato.

Ci saranno il Presidente C.R.A. Pasquale Rodomonti (ex Arbitro Internazionale) e dei Componenti C.R.A. Salvatore Vittorio (ex Arbitro di serie A), responsabile degli Arbitri Regionali di Calcio a 5 e Massimiliano Rossi (ex Arbitro di serie A), responsabile degli Osservatori Regionali di Calcio a 5.