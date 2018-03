Provincia di Pescara, approvato regolamento alienazione patrimonio

PESCARA. Questa mattina si è riunito il Consiglio provinciale che ha approvato all’unanimità la delibera relativa al regolamento per le alienazioni del patrimonio immobiliare.

«Con il regolamento – spiegano il presidente della Provincia di Pescara Guerino Testa e l’assessore al Patrimonio Aurelio Cilli – diamo attuazione ai piani di alienazione 2010-2011, già approvati con i relativi bilanci, stabilendo le modalità per la messa in vendita degli immobili: l’offerta pubblica, l’asta, la trattativa cauzionata e il diritto di prelazione. L’obiettivo del regolamento è di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, di reperire risorse in virtù anche dell’impossibilità di ottemperare agli obblighi di manutenzione per mancanza di fondi». Nei prossimi giorni seguirà un avviso pubblico nel quale saranno inseriti tutti i beni alienabili previsti nel documento con l’individuazione del nuovo piano che sarà allegato al bilancio.