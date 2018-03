Ladro di auto sorpreso e arrestato a San Salvo

CRONACA. SAN SALVO. I carabinieri della Stazione di San Salvo, ieri sera, hanno arrestato per tentato furto aggravato Cerbu Neculai, 47enne, cittadino romeno, domiciliato a Pescara, ospite a San Salvo presso alcuni parenti.

Verso le 21.30, all’interno di un parcheggio condominiale, un signore notava un individuo il quale, dopo aver forzato e aperto un’autovettura parcheggiata, iniziava a rovistare all’interno dell’abitacolo. Prontamente con il telefonino cellulare avvisava la centrale operativa dei carabinieri, senza perdere di vista il soggetto. Dopo pochi minuti arrivava sul posto la pattuglia dei carabinieri della locale stazione, la quale sorprendeva l’individuo ancora intento a rovistare all’interno di una Fiat Panda.Cerbu Neculai, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, senza opporre resistenza, è stato arrestato.Completate le attività burocratiche, l’arrestato è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Stazione dei carabinieri in attesa di comparire davanti al Giudice del Tribunale di Vasto per essere giudicato con rito direttissimo. L’udienza dovrebbe svolgersi questa mattina.