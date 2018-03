CRONACA. CONTROGUERRA. Il fuoco divora il loro appartamento in pieno centro a Controguerra ma due anziani coniugi vengono messi in salvo. E accaduto oggi, intorno alle 18.

La squadra dei vigili del fuoco di Nereto (Teramo) e' ancora sul posto per spegnere le fiamme e per stabilire anche la causa dell'incendio. La coppia di coniugi non ha riportato ferite ne' e' rimasta intossicata ma dovra' trascorrere altrove la notte. L'appartamento, infatti, risulta inagibile.