Nuovo funzionario alla questura di Pescara: arriva Lucianna Ripalta Colopi

CRONACA. PESCARA Ieri, presso la Questura di Pescara, è stato assegnato un nuovo funzionario di polizia. Si tratta del Primo Dirigente Dott.ssa Lucianna Ripalta Colopi, 51 anni, nominata Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione, al posto del Primo Dirigente Dott. Giorgio Nardi, già da ottobre scorso Vicario del Questore presso la Questura di Lodi.

La Colopi, promossa Primo Dirigente nel 2005, viene da Foggia, dove ha diretto dal 2007 ad oggi la Divisione di Polizia Anticrimine in Questura e negli anni novanta, prima di essere assegnata nel 2002 presso la Questura di Teramo con incarico di Dirigente P.A.S.I, è stata anche Dirigente dell’Ufficio Immigrazione, con annessi compiti di direzione dei centri di permanenza ed assistenza per stranieri.Sempre il 6 febbraio è stato confermato presso la Questura di Pescara, il dott. Quinto Amadio, promosso da Vice Questore Aggiunto a Primo Dirigente con decorrenza gennaio 2011. Il Dott. Amadio era partito per il corso dirigenziale il 26 ottobre scorso e al termine dei tre mesi è stato nuovamente assegnato a Pescara con le funzioni di Capo di gabinetto, che egli già ricopriva in qualità di Reggente.