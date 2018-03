Agguato al bancomat in via D’Avalos a Pescara

CRONACA. PESCARA. Nel tardo pomeriggio, gli operatori della Squadra Volante intervenivano in via D’Avalos presso lo sportello bancomat dell’Istituto di Credito Carichieti in merito alla segnalazione di una rapina subita da un avventore.

Sul posto il richiedente riferiva che, mentre si trovava ad effettuare un prelevamento al bancomat, utilizzando la propria tessera per l’apertura della porta elettronica, avvertiva alle spalle, la presenza di un intruso che gli puntava alla schiena un oggetto e gli intimava di prelevare il massimo dei soldi. La vittima ha riferito agli agenti che, sentendosi minacciato da una probabile arma, non ha esitato ad effettuare il prelievo massimo consentito di 250,00 euro che poi veniva afferrato personalmente dal malfattore che è poi fuggito.