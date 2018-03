Sorpresi mentre rubavano carburante: arrestati due pregiudicati

CRONACA. PESCARA. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto Luca Palena, di anni 31 di Pescara e Sergio Marautti di Penne, di anni 37, entrambi pluripregiudicati, accusati di avere rubato circa 20 litri di carburante da un escavatore situato all’interno del cantiere edile “ex Mada” di via Tiburtina.



Gli agenti della Volante sono intervenuti, verso le ore 16.10 di ieri, nel cantiere in quanto era stato segnalata la presenza di due persone. Giunti sul posto gli agenti hanno notato due individui, uno indossava un giubbino scuro e cappellino rosso, mentre l’altro un giubbino verde che armeggiava su di un escavatore. Scavalcata la recinzione i poliziotti si sono gettati all’inseguimento bloccando i ladri e ammanettandoli.

Dopo gli atti di rito i due arrestati venivano ristretti nella locale camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la giornata odierna.