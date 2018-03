Il Sindaco Brucchi è il nuovo Presidente di Federsanità ANCI Abruzzo

Maurizio Brucchi è il nuovo Presidente della sezione regionale di Federsanità ANCI. La nomina è stata assegnata questa mattina, nel corso di un incontro della ricostituita sezione abruzzese dell’organismo, svoltosi nella sala Consiliare del Comune di Teramo. All’inco

Maurizio Brucchi è il nuovo Presidente della sezione regionale di Federsanità ANCI. La nomina è stata assegnata questa mattina, nel corso di un incontro della ricostituita sezione abruzzese dell’organismo, svoltosi nella sala Consiliare del Comune di Teramo.

All’incontro è intervenuto il presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi e vi hanno preso parte anche il Presidente nazionale di Federsanità, Angelo Del Favero e il Direttore nazionale dell’organismo, Fabio Sturaro (ex sindaco di Ancona). Presenti il Presidente regionale dell’ANCI, Antonio Centi e la consigliera Alessia De Paulis, dell’Ufficio nazionale di Presidenza dell’organismo che raggruppa i Comuni d’Italia.

La Federsanità-ANCI à il soggetto istituzionale che organizza Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere e Conferenze dei Sindaci. L’organismo, da oggi, riattiva la propria funzionalità in Abruzzo, ripartendo dalla nuova composizione. Ne fanno parte nove componenti: i quattro Direttori Generali delle ASL abruzzesi, quattro rappresentanti dei territori provinciali e il Presidente regionale dell’ANCI. I quattro componenti del territorio provinciale sono: Maurizio Brucchi per Teramo, Roberto Riga (presidente uscente) per L’Aquila, Mariangela Galante consigliere provinciale di Chieti e Giordano Fiore consigliere provinciale di Pescara.

Su proposta del Presidente regionale dell’ANCI, Antonio Centi, all’unanimità è stato eletto Presidente Maurizio Brucchi.



Federsanità agisce come strumento sul piano della rappresentanza per i Comuni per assicurare i percorsi di integrazione sociosanitaria e socioassistenziale. Obiettivi di Federsanità-ANCI sono: attivare i rapporti necessari con la Regione, le istituzioni, le forze politiche e le parti sociali per concorrere allo sviluppo dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali; assicurare la rappresentanza delle Aziende nei rapporti con la Regione al fine di concorrere alle decisioni in materia sanitaria e sociale; individuare linee di indirizzo in materia di sanità.