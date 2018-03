Pescara. Occupazione suolo pubblico, stop fino al nuovo regolamento

CRONACA. PESCARA. Stop al rilascio dei permessi per le occupazioni temporanee di suolo pubblico con gazebo e strutture mobili, asservite a locali e attività commerciali. Tutto questo almeno finchè non sarà approvato il nuovo Regolamento per l’Arredo Urbano orma

CRONACA. PESCARA. Stop al rilascio dei permessi per le occupazioni temporanee di suolo pubblico con gazebo e strutture mobili, asservite a locali e attività commerciali. Tutto questo almeno finchè non sarà approvato il nuovo Regolamento per l’Arredo Urbano ormai in via di chiusura e pronto per essere portato in Consiglio comunale. «Lo strumento di disciplina del settore ci permetterà di evitare, d’ora in avanti, di affidare esclusivamente alla discrezionalità del dirigente il rilascio o meno delle autorizzazioni», ha spiegato l’assessore Isabella Del Trecco, «specie quando le strutture proposte coinvolgono aiuole o spazi cittadini. In tal modo eviteremo situazioni come quelle registrate in via Nicola Fabrizi, ma in passato anche in altre zone del centro cittadino».