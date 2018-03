Due operai vastesi denunciati per guida in stato di ebrezza

CRONACA. VASTO. Due denunce per guida in stato di ebbrezza alcolica sono state effettuate dai carabinieri della Compagnia di Vasto lo scorso fine settimana durante il controllo del territorio e della circolazione stradale. Fermati dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile rispettivamente sulla

CRONACA. VASTO. Due denunce per guida in stato di ebbrezza alcolica sono state effettuate dai carabinieri della Compagnia di Vasto lo scorso fine settimana durante il controllo del territorio e della circolazione stradale. Fermati dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile rispettivamente sulla SS-16 a Vasto Marina e sulla Circonvallazione Istoniense, B. M., 41enne operaio di Vasto e A. I., 45enne operaio di origine romena ma residente a Vasto, sottoposti ad accertamenti con l’etilometro in dotazione, sono risultati positivi con un tasso alcolico al di sopra dei limiti consentiti dalla legge. Per questo motivo i due automobilisti sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria, mente le due autovetture, una Fiat Bravo e una Opel Vectra, sono state sequestrate. I due documenti di guida sono stati ritirati per essere trasmessi alla competente Autorità Amministrativa per i provvedimenti consequenziali.