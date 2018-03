A Vasto attivo servizio per aspiranti genitori adottivi

CRONACA. VASTO. L’amministrazione comunale di Vasto, per rispondere ai bisogni di coniugi aspiranti all’adozione di un bambino ha attivato il servizio adozioni nazionali e internazionali teso a promuovere e potenziare le capacità genitoriali delle coppie che ne hanno fatto domanda

Il servizio è rivolto alle coppie senza figli che intendono adottare; alla famiglia naturale già con figli attraverso l’adozione di uno o più minori; alla famiglia e ai minori successivamente adottati attraverso azioni di sostegno psico-sociale nel periodo di affidamento preadottivo.

E’ operativo nel Comune di Vasto attraverso l’équipe territoriale per le adozioni nazionali ed internazionali, costituita dall’Assistente sociale specialista del Comune e dalla psicologa del Consultorio familiare della ASL n. 02 Lanciano - Vasto – Chieti. La sede dell’equipe è in via Nicola Bosco s.n.c. (già via A. De Gasperi ) tel.0873/309219 Fax 0873/367669.