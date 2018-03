Lunedì mattina interruzione idrica a Pescara sud

CRONACA. PESCARA. Dalle prime ore di questa mattina prenderà il via l’intervento dell’Aca per la sostituzione di una valvola all’interno di un pozzetto situato in via Cristoforo Colombo, in prossimità della rotatoria all’altezza della nuova costruzione della Gua

CRONACA. PESCARA. Dalle prime ore di questa mattina prenderà il via l’intervento dell’Aca per la sostituzione di una valvola all’interno di un pozzetto situato in via Cristoforo Colombo, in prossimità della rotatoria all’altezza della nuova costruzione della Guardia di Finanza. Per consentire le operazioni di scavo, sarà necessario sospendere la normale erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 15 circa. L’interruzione del regolare flusso idrico interesserà via Colombo lato mare, dallo stabilimento ‘Le Canarie’ fino al Ponte del Mare, e in via Candeloro e via Vespucci, da via Colombo a via D’Avalos. Secondo l’Aca lievi cali di pressione potrebbero registrarsi solo nei palazzi privi di autoclave, mentre nelle restanti abitazioni non si verificherà alcun disagio. Del provvedimento sono stati informati, tramite fax, anche il Comune di Pescara e la Polizia Municipale.