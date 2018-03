Pallavolo Aversa-Bcc Volley San Gabriele Vasto

PALLAVOLO. VASTO. Inizia in questo fine settimana il girone di ritorno del campionato di pallavolo di serie B2. Il primo impegno per la Bcc San Gabriele e sul campo del fanalino di coda Aversa. All'andata, nell'esordio assoluto delle vastesi in questa serie, arrivò una bella vittoria casaling



PALLAVOLO. VASTO. Inizia in questo fine settimana il girone di ritorno del campionato di pallavolo di serie B2. Il primo impegno per la Bcc San Gabriele e sul campo del fanalino di coda Aversa. All'andata, nell'esordio assoluto delle vastesi in questa serie, arrivò una bella vittoria casalinga per 3-1. Un risultato che diede molto entusiasmo all'ambiente. Il 2012, però, non è iniziato nel migliore dei modi. Complice qualche infortunio di troppo, le vastesi non hanno colto l'occasione di fare punti negli scontri diretti per la salvezza. Ci sono però ancora 13 giornate da disputare e il cammino è ancora lungo. Serve però ripartire da una vittoria, e quella di domani potrebbe essere l'occasione giusta. La volontà a Delli Quadri e compagne non manca di certo. Serve solo iniziare a concretizzare sul campo il grande lavoro svolto durante la settimana negli allenamenti. Sarà fondamentale fare punti contro un Aversa che cercherà in tutti i modi di rimettersi in corsa, e sperare anche in risultati favorevoli provenienti dagli altri campi. In casa, dopo questo doppio turno fuori dalle mura amiche, si ritornerà il 5 febbraio, quando arriverà il temibile ElencosiLivi Potenza. Ma ci sarà tempo per pensarci da lunedì.