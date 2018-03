Latitante arrestato dai carabinieri

LENTELLA. A Lentella, i carabinieri della stazione di Fresagrandinaria, hanno fermato e tratto in arresto Petre Pitigoi, 37enne.L’uomo, cittadino romeno, domiciliato a Pescara è un pregiudicato per reati contro il patrimonio.Nel primo pomeriggio di ieri, durante un controllo del territo



LENTELLA. A Lentella, i carabinieri della stazione di Fresagrandinaria, hanno fermato e tratto in arresto Petre Pitigoi, 37enne.

L’uomo, cittadino romeno, domiciliato a Pescara è un pregiudicato per reati contro il patrimonio.

Nel primo pomeriggio di ieri, durante un controllo del territorio, la pattuglia dei carabinieri di Fresagrandinaria ha fermato un furgone condotto da un soggetto il quale, a seguito dell’accertamento della sua identità alla banca dati delle Forze di Polizia, è risultato gravato da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, dovendo espiare una pena di anni uno e due mesi di reclusione, per furto aggravato. Pitigoi, a ottobre scorso, era stato denunciato per furto aggravato. Successivamente il Tribunale di Avellino lo aveva condannato alla pena. Per evitare il carcere, il giovane romeno aveva fatto perdere le sue tracce, trasferendosi a Pescara.

Ieri pomeriggio i carabinieri della Stazione di Fresagrandinaria hanno posto fine alla sua latitanza. Completate le attività burocratiche, infatti, l’arrestato è stato associato presso il Carcere di Torre Sinello dove dovrà scontare la sua pena.