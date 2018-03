Ciclisti investiti a Scafa. Uno è grave

CRONACA. PESCARA. Sono ancora tutte da accertare le cause di due incidenti stradali che si sono verificati ieri a Scafa, nel pescarese, sulla Tiburtina Valeria, e che hanno visto coinvolti due ciclisti, alle 11 e alle 12 circa. Entrambi i ciclisti percorrevano la Tiburtina da Pescara verso Sulmona e a quanto pare in curva sono usciti fuori strada e sono finiti contro il guard rail, almeno stando alla prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Popoli. Uno dei due ciclisti, un uomo di 55 anni di Cepagatti (Pescara), e' finito all'ospedale di Popoli ed e' ricoverato in Ortopedia per una frattura all'omero. Il secondo, un 65enne, anche lui di Cepagatti (Pescara), e' stato soccorso dall'elicottero del 118 e trasportato all'ospedale di Pescara, dove e' ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata.