Altro successo dell'AcquaeSapone. 6-1 al Campobasso

SPORT. CITTÀ SANT'ANGELO. Ancora una vittoria per l’Under 21 dell’AcquaeSapone Fiderma di Luca Di Eugenio: ieri mattina, al PalaCastagna, larga affermazione per 6 a 1 sul Five Campobasso e primato in classifica, nel girone L, blindato.

Nonostante le assenze di Maura (un mese di stop) e del Nazionale Tatonetti, i giovani nerazzurri hanno avuto la meglio dei molisani con l’ennesima prova di cinismo e solidità. Alla tripletta di De Amicis, la doppietta di Tottone e la gioia finale del pivot Della Sciucca, si sono aggiunte le ottime parate del portierino classe ’94 Germano Montefalcone, “prestato” dalla Juniores (come molti dei ragazzi oggi in campo). Il numero uno ortonese si è opposto da campione ai tentativi avversari di rientrare in partita.

Pesante sul bilancio della partita, la tripletta dell’ariete De Amicis, spietato davanti alla porta del Campobasso e decisivo per spostare l’ago della bilancia dalla parte della squadra di Di Eugenio.

Il cammino dei nerazzurri prosegue senza intoppi: domenica prossima trasferta nella vicina Montesilvano per il derby con l’Unicentro, poi mercoledì 1° febbraio il ritorno dei sedicesimi di Coppa contro il Cus Chieti (si parte dal 2 a 1 per gli angolani dell’andata) e il meritato turno di riposo, domenica 5 febbraio.