Giulianova, due arresti per furto

CRONACA. GIULIANOVA. Sono state arrestate domenica a Giulianova due persone per furto. Si tratta di Antonio Varallo e Ylber Muji. I due sono stati sorpresi all’interno del giardino di una casa di via XXIV Maggio ed erano già riusciti a rubare un navigatore satellitare e un computer portatile di ultima generazione. I due non hanno saputo giustificare il possesso di quegli oggetti e sono stati accompagnati in Caserma. Gli immediati accertamenti sul computer hanno permesso di rintracciare il proprietario che contattato riferiva di essersi accorto da qualche minuto del furto subito avendo notato la finestra della propri abitazione aperta.