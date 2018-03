Il Comune di Pescara si lancia sul Televideo. 6 pagine di informazioni

PESCARA. Il Comune di Pescara si dedica al restyling d’immagine e sbarca su Televideo Rai.

PESCARA. Il Comune di Pescara si dedica al restyling d’immagine e sbarca su Televideo Rai. A partire da ieri le notizie istituzionali dell’Ente sono disponibili per tutti i cittadini anche sul Servizio Televideo regionale.Basterà entrare sul servizio Televideo, digitare il numero 620 e una dopo l’altra scorreranno sul video le notizie che l’amministrazione di volta in volta inserirà. Sei pagine in tutto dai contenuti vari: dalle informazioni pratiche sulla prima pagina, alle iniziative più rilevanti adottate dall’amministrazione comunale, a numeri utili (recapiti telefonici per raggiungere l’amministrazione) a notizie in tempo reale su eventuali situazioni di emergenza