«Riprendiamoci la Rai» arriva a Pescara.

PESCARA. L'iniziativa del sindacato dei giornalisti Usigrai sta toccando tutte le regioni italiane per rilanciare il ruolo della Rai come servizio pubblico, come un “bene comune” che lo Stato deve garantire senza doverne condizionare la gestione a interessi partitici o di gruppi di potere. All’incontro con il segretario nazionale Carlo Verna parteciperanno rappresentanti del mondo sindacale, del lavoro e della cultura.

Tra gli ospiti l’attrice Grazia Scuccimarra, il regista Luciano Odorisio, la scrittrice Dacia Maraini con una video – dichiarazione. Interverranno anche il Presidente regionale dell’Ordine dei giornalisti, Stefano Pallotta e il Segretario del Sindacato Giornalisti Abruzzesi, Lodovico Petrarca che ha contribuito all’organizzazione dell’iniziativa coordinata dal Cdr della Rai Abruzzo.

Appuntamento il 24 gennaio alle ore 17.00 presso la Sala Convegni della Fondazione “Pescarabruzzo”