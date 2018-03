Raduno Telemark per la prima volta a Roccaraso

SPORT. ABRUZZO. Arriva per la prima volta a Roccaraso il raduno Telemark, la manifestazione di valenza nazionale che ogni anno viene ospitata nelle principali stazioni sciistiche d’Italia. Questa volta l’importante onore è toccato proprio a Roccaraso dove lo sci club “Appennino snow event”, in collaborazione con il Consorzio Skipass Alto Sangro e la Pro-Wolf, ha deciso di organizzare l’evento. Una tre giorni, quella che comincia oggi per proseguire fino alla giornata di domenica, dedicata alla pratica e alla conoscenza di questa tecnica sciistica, chiamata appunto telemark, in grado consentire una maggiore libertà di movimento rispetto allo sci tradizionale. L’appuntamento è ogni mattina, a partire dalle 8.30, sulla pista di ingresso di Pizzalto a Roccaraso dove, sia le persone già accreditate, sia i nuovi praticanti potranno usufruire di questa importante opportunità in modo del tutto gratuito.