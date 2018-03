Incidente stradale a Pineto: muore istruttore di spinning

CRONACA. PINETO. Giampaolo D'Oliva, 45 anni, istruttore di spinning e' deceduto ieri dopo le 22 in un incidente stradale avvenuto nei pressi della Torre di Cerrano fra i comuni di Silvi e Pineto. D'Oliva era noto nell'ambiente sportivo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava percorrendo la strada statale Adriatica in direzione di Pineto sulla sua Citroen C3 quando ha perso il controllo della vettura finendo contro un palo per poi rimbalzare contro un muretto nella parte opposta della carreggiata. La vettura si e' accartocciata dopo essersi infilata tra il muretto ed un albero. Straziato dalle lamiere, per D'Oliva non c'e' stato nulla da fare.