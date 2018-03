Ruba una grondaia, uomo arrestato nella notte a Giulianova

CRONACA. GIULIANOVA. Nella serata di ieri, 19 gennaio 2012, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato con l’accusa di furto aggravato Alberto D’Angelo, 53enne, di Giulianova. Erano circa le 22 quando D’Angelo dopo aver scavalcato il recinto di una villetta ubicata in Via Nievo sradicava letteralmente la grondaia in rame della lunghezza di circa 5 metri e, dopo averla piegata in più parti, la inseriva in un sacco dandosi a precipitosa fuga.

Tutta la scena veniva notata da alcuni residenti del luogo che non esitavano a chiamare i Carabinieri di Giulianova.

L’arrestato è stato trattenuto nella camera di sicurezza di questo Comando in attesa dell’udienza di convalida fissata probabilmente per la mattinata.