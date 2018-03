Manifestazione di sinistra non autorizzata: denunciato organizzatore

CRONACA. CHIETI. Nel tardo pomeriggio del 18 gennaio scorso una ventina di esponenti dell’area antagonista di sinistra si erano riuniti manifestando in corteo lungo le vie del centro cittadino di Chieti, al fine di contestare il convegno/dibattito organizzato da Forza Nuova che si stava svolgendo presso l’Auditorium del Grande Albergo Abruzzo.

La manifestazione organizzata dalla sinistra non era stata preceduta dal preavviso al Questore prescritto dalle norme per cui l’organizatore, identificato, è stato denunciato.