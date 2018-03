Tornimparte, uomo arrestato con 70 grammi di droga

CRONACA. TORNIMPARTE I Carabinieri della Compagnia di L’Aquila, hanno tratto in arresto un 31enne, originario di L’Aquila, operaio, per reati in materia di stupefacenti. In particolare, i militari, a conclusione di attività di osservazione e pedinamento, hanno proceduto al controllo dell’uomo e, sottoposto a perquisizione veicolare e personale, è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, debitamente confezionata e pronta allo spaccio. La perquisizione è stata quindi estesa anche all’abitazione del succitato dove venivano rinvenuti ulteriori grammi 70 della medesima sostanza, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando in attesa del rito direttissimo.