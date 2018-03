Comune di Pescara cerca professionisti per incarichi sotto ai 100 mila euro

CRONACA. PESCARA. Scade oggi il termine ultimo per i professionisti che vorranno iscriversi nell’Elenco aperto comunale da consultare per il conferimento di incarichi professionali di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza di importo inferiore ai 100mila euro, così come previsto dalla legge che norma in modo specifico tale attività dell’Ente pubblico. Obiettivo dell’amministrazione è quello di «sopperire alle carenze di organico di personale tecnico disponendo di una banca dati di persone dotate della necessaria professionalità, preparazione ed esperienza, cui poter attingere all’occorrenza, garantendo il principio di rotazione». Requisito essenziale è il possesso del Diploma di laurea o Diploma tecnico come Agronomi-Dottori forestali, architetti, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari, periti industriali, tutti in regola con il pagamento dei contributi previdenziali dell’Ordine di appartenenza.