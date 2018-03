1 milione di euro alle famiglie numerose

CRONCA. ABRUZZO. Sarà pubblicato sul Burat numero 4 ordinario del 20 gennaio l'avviso : "Interventi a favore delle famiglie numerose in difficoltà economica" pubblicato dalla direzione Politiche Sociali della Regione Abruzzo. L'avviso stanzia 1,1 milioni di euro con la finalità di contrastare le difficoltà delle famiglie numerose, con particolare riferimento ai nuclei familiari in cui sia presente un numero di figli pari o superiore a tre, ed in relazione al reddito. Le risorse saranno assegnate ai Comuni a seguito di emanazione di Avvisi Pubblici a valenza territoriale. I procedimenti amministrativi dei Comuni determineranno le risorse necessarie per soddisfare tutte le istanze risultate ammissibili. Gli Enti assegnatari dei fondi procederanno all'istruttoria e alla valutazione delle istanze presentate dalle famiglie, assegnando una quota di contributo calcolata in funzione della loro situazione ISEE. La quota massima del contributo è di 1.500 euro a famiglia.