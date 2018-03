L’Aquila, 245 multe elevate nel 2011 dai vigili urbani

L’AQUILA. 250 posti di blocco per un totale di 3.000 veicoli controllati e 245 infrazioni accertate: sono questi i numeri del resoconto finale dell’attività svolta dal Corpo di Polizia Municipale nel corso dell’anno 2011.

«I dati dell’attività svolta in questo anno dalla Polizia Municipale – ha dichiarato l’assessore Stefania Pezzopane - mostrano una costante attività di monitoraggio su tutto il territorio e vedono la partecipazione della stessa ad un’attività di controllo, conseguente al sisma, del tutto nuova per il Corpo. Il loro lavoro anche in questo campo, si è mostrato costante e impeccabile ed è per questo che ad essi va il mio ringraziamento». In conferenza è stato ricordato inoltre, che venerdì 20 gennaio, si terrà la manifestazione legata alla ricorrenza di San Sebastiano, patrono del corpo di Polizia Municipale. L’iniziativa avrà luogo in piazza Duomo alle ore 10 e inizierà con il saluto del Comandante Eugenio Vendrame e del sindaco Massimo Cialente. Successivamente, alle ore 12, verrà celebrata nella Chiesa delle Anime Sante, dal Monsignor Giuseppe Molinari e dal Monsignor Giovanni D’Ercole, la Santa Messa.