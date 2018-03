Lutto cittadino a Pineto, morto il parroco don Luigi Pallini

PINETO. Lutto cittadino a Pineto domani, martedi 17 gennaio. È quanto stabilito dal sindaco Luciano Monticelli con un’ordinanza dopo aver appreso la notizia dell’improvvisa scomparsa di don Luigi Pallini, parroco di Mutignano e del quartiere di Poeti di Pineto.



«L’amministrazione comunale – fa sapere il primo cittadino – ha raccolto la spontanea partecipazione dei cittadini al lutto che ha colpito la nostra comunità. Pertanto è nostra intenzione manifestare in modo tangibile questo dolore».



Per questi motivi è stato proclamato il lutto cittadino dalle 14.00 alle 18.00, in segno di cordoglio e di partecipazione. Il sindaco Monticelli invita l’intera città a partecipare, esponendo le bandiere a mezz’asta negli edifici pubblici ed evitando attività ludiche e ricreative che contrastino con il carattere luttuoso della cerimonia.