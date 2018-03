ANTONIO DE VICO SEGRETARIO PROVINCIALE UDC



POLITICA. FARINDOLA. L'assemblea congressuale provinciale dell'Udc ha votato per acclamazione segretario il Antonio De Vico (sindaco di Farindola ), vice segretario Ermanno Ricci, presidente l'avvocato Colalongo unitamente al comitato provinciale di 56 membri, 56 delegati regionali e 6 delegati al congresso nazionale. «Dedico questo grande riconoscimento alla mia famiglia», ha commentato De Vico, «a Farindola, al popolo vestino e del Gran Sasso in generale. Ringrazio l' Udc per il grande gesto di solidarietà umana espressami e per il coraggio - in tempi di aspra antipolitica - con il quale ha inteso interpretare il diritto alla presunzione di innocenza fino all' eventuale giudizio di condanna. Auspico di poter dimostrare , in tempi rapidi e nelle sedi preposte, di meritare questa fiducia». De Vico è indagato nell’ambito dell’inchiesta Vestina e in quella dei rifiuti di Montesilvano. Nei giorni scorsi contro la sua candidatura si era scagliato l’onorevole Scarfagna.