Droga: sequestrate 9 piante di cannabis, arrestato chietino

CRONACA. SAN GIOVANNI TEATINO. Nove piantine di cannabis sequestrate e un arresto da parte della Guardia di finanza di Pescara. Le piante, alte un metro e mezzo, si trovava nelle campagne di San Giovanni Teatino. E' finito in manette M.M., 42anni, già arrestato a giugno 2007 per lo stesso motivo. Se le piante fossero state raccolte avrebbero consentito di immettere sul mercato almeno 3.000 dosi di droga per un valore al dettaglio di circa 40mila euro. 15/09/2010 15.22